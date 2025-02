Battere l’Udinese per restare in vetta, rientra Buongiorno ma Juan Jesus resta favorito per una maglia da titolare

Dopo il clamoroso tonfo a Firenze dell’Inter, il Napoli è in vetta alla classifica in solitaria, quando mancano 14 gare la traguardo finale, gli azzurri si preparano alla sfida di domenica sera nel posticipo, quando al Maradona alle 20:45 arriverà l’Udinese. Conte ritrova Buongiorno anche se dal 1′ dovrebbe partire ancora Juan Jesus, al momento unico dubbio di formazione, per il resto confermati i soliti volti. Azzurri chiamati a gettarsi alle spalle l’amarezza scaturita dal pareggio di Angelino a tempo scaduto, che ha fermato sull’1-1 la squadra di Conte nell’ultimo weekend di campionato in casa della Roma. Friulani invece galvanizzati dalla vittoria interna ottenuta contro il Venezia, utile a rinsaldare la già positiva posizione occupata dai ragazzi di Runjaic e rimediare ai 2 precedenti ko consecutivi.

Conte ritrova Buongiorno ma Juan Jesus resta favorito per una maglia da titolare

Il napoli ritrova l’Udinese dopo due mesi e mezzo. proprio con i friulani c’è stata l’ultima presenza in maglia azzurra per Alessandro Buongiorno prima di abbandonre i campi per due mesi e mezzo. Il difensore ex Torino ritorna a disposizione di Antonio Conte, che dovrebbe però confermare la stessa formazione scesa in campo nnel’ulitmo match con la Roma. Tra i pali il solito Meret, linea difensiva composta ancora da Di Lorenzo e Spinazzola in gol nella capitale, coppia centrale che dovrebbe vedere come protagonisti Rrahmani e Juan Jesus. con il brasiliano ancora in vantaggio. Linea mediana composta dal solito Lobotka in cabina di regia con Anguissa e McTominay a supporto. Niente di nuovo nemmeno in attacco con Lukaku perno centrale e Politano e Neres pronti a dare insidie sulle fasce. Brasiliano che ha conquistato Napoli e i suoi tifosi proprio nella partita d’andata, dando forse una sterzata defintiva alla stagione degli azzurri.

Udinese che arriva al Maradona con Lucca favorito su Alexis Sanchez, per far coppia con Thauvin, nell’attacco di un’Udinese dove Solet troverà ancora posto in difesa e uno tra Kamara e Zemura agirà a tutta fascia. Out gli infortunati Okoye e Touré.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.