La trama ha come protagonisti Laura e Massimo, una coppia che ha vissuto un buon momento nel corso del proprio matrimonio, fin quando qualcosa non si è rotto nella loro unione. Per questa ragione, decidono di dare vita a una nuova relazione coniugale.

Nonostante la passione tra i due non manchi, la vita quotidiana della coppia non sembra essere delle più felici. I due decidono così di dare una svolta alla loro intesa, cercando di penetrare in ogni dettaglio della personalità dell’altro e tentando di ricucire un rapporto che, pur avendo subito dei traumi, non si era mai del tutto spezzato.

A rendere però complicata e irta di ostacoli la loro vita matrimoniale, ci saranno i legami familiari di Massimo, che non sono mai del tutto aperti alla fiducia ed alla comprensione.

Oltre questo ostacolo, sulla loro strada ne troveranno anche un altro: si tratta di un uomo misterioso di nome Nacho, che improvvisamente, e del tutto inaspettatamente, entra nella vita di Laura e vuole conquistarla ad ogni costo.

Vedremo quale sarà la reazione sia della donna, sia del marito.

365 giorni adesso: finale

Massimo consente a Laura di andare a Varsavia, così da far visita alla propria famiglia. Le dice che la ama e la raggiungerà dopo aver concluso alcuni affari. Lei lo attende per giorni, senza avere però più notizie di lui. Ritrova Olga, la sua migliore amica, e cambia pettinatura, optando per un caschetto biondo. Sembra ritrovare la sua vita, andando a ballare e divertendosi.

In un locale incontra Martin, che dice d’averla cercata per scusarsi e spiegarle le fotografie. Prova a convincerla a tornare da lui e la segue nel suo appartamento, dove però c’è Massimo ad attenderla. Lei lo schiaffeggia e poco dopo finiscono col fare l’amore. Gli dice di non avere bisogno di 365 giorni. È già innamorata perdutamente di lui. La mattina dopo lui le chiede di sposarlo e lei accetta senza esitazioni. Laura dovrà però tenere il segreto con i suoi genitori in merito al lavoro del futuro marito.

Mario, intanto, lo informa delle tensioni crescenti con una famiglia rivale. Ciò che lui non sa, mentre organizza il matrimonio, è che Laura è incinta. L’unica a saperlo è Olga, damigella d’onore. Mario scopre da un informatore che i rivali intendono uccidere Laura. Lei è in direzione aeroporto, in auto con Olga. È al telefono con Massimo, che però sente cadere la linea a causa di una galleria. Mario si precipita dal capo per informarlo dell’imminente tragedia ma sembra troppo tardi. Qualcosa di terribile è già accaduto. Il film si interrompe così, senza svelare il destino della ragazza.