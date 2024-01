Un 48enne originario di Napoli è stato fermato mentre rubava gasolio in un parcheggio di mezzi pesanti a Flumeri, in provincia di Avellino. Ora l’uomo dovrà rispondere all’accusa di furto aggravato.

Avelino: rubava gasolio dai mezzi pesanti, arrestato 48enne di Napoli

Ad arrestarlo i Carabinieri della locale stazione impegnati in un servizio di controllo del territorio. La pattuglia ha notato uno strano movimento all’interno di un’area adibita a parcheggio di mezzi pesanti. Decidendo di intervenire, i militari dell’Arma hanno scoperto il 48enne intento a rubare gasolio da questi veicoli. L’uomo ha anche provato a scappare abbandonando sul posto taniche piene di carburante, ma è stato prontamente bloccato.

La refurtiva, quantificata in circa 350 litri di gasolio, è stata immediatamente sequestrata, insieme al veicolo utilizzato per il furto e agli attrezzi da scasso rinvenuti. Le indagini hanno poi rivelato che l’uomo aveva noleggiato l’auto in mattinata, utilizzandola per trasportare il carburante trafugato.

Il 48enne, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato condotto in Caserma e, su disposizione della Procura della Repubblica di Benevento, è ora sottoposto ai domiciliari.

Il Comando Provinciale di Avellino, sotto la direttiva del Prefetto Dr.ssa Paola Spena, ha dichiarato che la lotta ai reati predatori continuerà senza sosta. Attualmente, sono in corso servizi di controllo straordinario del territorio nell’intera provincia, mirati a garantire sicurezza e tranquillità alla popolazione.