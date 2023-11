Trionfo Giugliano

Vittoria netta e convincente. Un buon Giugliano di Valerio Bertotto cala il tris al Brindisi allo Stadio De Cristofaro con le reti di De Sena, Ciuferri e Oviszach. Seconda vittoria consecutiva e balzo in classifica per i gialloblù che salgono a 15 punti allontanando la zona play out

La cronaca

Dopo una fase di studio iniziale, con un tentativo tutt’altro che pericoloso di Caldore, sono gli ospiti a costruire la prima occasione da gol. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Fall ci prova in zampata ma il mancino da distanza ravvicinata colpisce il legno. Al 12′ Giugliano che passa in vantaggio con De Sena , sempre più leader di questa squadra, che raccoglie un suggerimento dalla corsia, controlla e supera Albertazzi.

Al 33’ ripartenza gialloblù con Salvemini che lancia Ciuferri e va vicino al raddoppio, finisce così il primo tempo con i tigrotti in vantaggio.

In avvio di ripresa la formazione campana sfiora il secondo gol in un’azione rocambolesca davanti ad Albertazzi.

Il Giugliano nella ripresa parte bene e si rende più volte pericoloso, prima al 47’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo: grande mischia in area brindisina la difesa respinge; al 48’ Salvemini, con un gran tiro dal limite dell’area, centra il palo. Al 55’ raddoppia il Giugliano con un’azione bel concepita, iniziata dal portiere e con una rapida ripartenza e con cinque passaggi, sul filo del fuorigioco Ciuferri supera Albertazzi.

Danucci effettua un nuovo cambio: entra Moretti al posto di Fall e si rende subito pericoloso con un gran tiro che il portiere campano respinge.

Secondo tempo ricco di azioni da goal. Il Brindisi, riversatosi completamente in attacco, scopre il fianco alle veloci ripartenze del Giugliano che in più occasioni hanno l’occasione di triplicare. Il Brindisi nel tentativo di recuperare prende d’assalto la retroguardia campana, procurandosi tantissime occasioni da goal con Mattia che trova sempre l’estremo difensore campano pronto alla respinta. Il Brindisi tenta di rendere meno amara la serata con Galano e Lombardi, il Giugliano gestisce e poco prima del triplice fischio fa 3-0 con Oviszach che chiude i conti al De Cristofaro.

Secondo successo di fila del Giugliano, che si rilancia in classifica salendo a quota 15 punti in classifica e portandosi al 13° posto; ottavo ko del Brindisi, che resta in piena zona play-out a +1 dal Sorrento penultimo e a quattro lunghezze di distacco dal Monterosi ultimo.

Prossimo turno di campionato con il Giugliano che posticipa a lunedì 13, affrontando alle ore 20.45 al “Vigorito” il Benevento; Brindisi in casa domenica 12 con l’Avellino alle ore 18.30.

Il Tabellino:

Giugliano (4-3-3): Russo; Menna (84’ Di Dio), Berman, Caldore, Yabre; De Rosa, Berardocco (76’ Gladestony), Giorgione; Ciuferri (65’ Oviszach), Salvemini (65’ Bernardotto), De Sena (65’ Sorrentino). A disp.: Antonini, Baldi, De Francesco, Zullo, Oyewale, Eyango, Nocciolini, Stabile. All.: Bertotto

Brindisi (4-2-3-1): Albertazzi; Valenti, Cappelletti, Bizzotto (62’ Bellucci), Monti; Vona (46’ Lombardi), Petrucci; Albertini, Galano, Fall (56’ Moretti); Cancelli (62’ Mazia). A disp.: Saio; Gorzelewski, Ceesay, Costa, De Angelis. All.: Danucci

Arbitro Andrea Calzavara di Varese

Marcatori: 12’ De Sena (G), 55’ Ciuferri (G), 95’ Oviszach (G)