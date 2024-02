5 incontri nel programma di oggi della giornata di Serie C, Giugliano a Potenza, l’Avellino in casa del Monterosi, la Casertana riceve il Brindisi. Domani doppio derby campano nei posticipi

Il programma del 28° turno

Giornata che si è aperte ieri con la vittoria del Taranto nell’anticipo contro un Catania che mostra sempre problemi di continuità dopo la bella vitoria con la capolista. Programma di oggi che si apre alle 14 con il Picerno in trasferta a Messina per restare in scia della capolista.

Tre partite alle 18:30 con il Giugliano in trasferta a Potenza per continuare la sua corsa verso I play off e reduci dal successo nel finale con il Messina. La Casertana prova una reazione dopo il ko nel derby con l’Avellino, vietato sbagliare al Pinto dove arriva il fanalino di cosa Brindisi. Avellino in trasferta a Monterosi con l’obiettivo di restare in scia di Picerno e Juve Stabia. Posticipo serale con il Latina che riceve l’Audace Cerignola al Francioni.

I posticipi di domani

Posticipi del lunedì che vedono in programma ben due derby campani: al Vigorito sfida Play off tra Benevento e Sorrento, con I Sanniti proiettati al sorpasso al secondo posto. Derby anche al Menti tra la capolista Juve Stabia e la Turris, situazione di classifica opposta, con i gialloblù che vogliono continuare la loro corsa in vetta e corallini a caccia di importanti punti salvezza