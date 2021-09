Arriva finalmente la svolta per gli ipermercati ex Auchan della provincia di Napoli chiusi da dicembre. Sono stati almeno dieci mesi da incubo per circa 220 lavoratori in cassa integrazione. Ecco la data per la riapertura: si partirà – come riporta il quotidiano Il Mattino – il 30 settembre con lo store di Giugliano, che conta circa 130 addetti, nel parco commerciale ora denominato Grande Sud.

Ipermercati di Giugliano e Nola, ufficiali le date di riapertura

Al Vulcano Buono di Nola la riapertura è prevista invece per il 28 ottobre. Ad annunciarla è stato la Gdm, la società che rilevato gli ipermercati dopo l’abbandono del gruppo Auchan prima e Conad poi. L’incontro è avvenuto il 14 settembre ma è stato ufficializzato venerdì sera con un verbale scritto e firmato da azienda e parti sindacali. Le date sono state messe quindi nero su bianco ma “ovviamente salvo imprevisti” si specifica.

Inoltre al momento l’azienda non è in grado di “precisare quale insegna commerciale, cioè quale marchio, sarà presente nei punti di vendita”. Già in precedenza la coop di Bologna aveva deciso di non concedere l’insegna Ipercoop. Vedono finalmente lo spiraglio quindi i lavoratori dopo lunghi mesi di battaglia che li aveva portati anche in consiglio regionale. Nelle prossime settimane ritorneranno a riempiersi corridoi e scaffali e saranno nuovamente operativi dopo un lungo stop.

La fine di un incubo

In questi mesi i dipendenti dei due ipermercati hanno percepito 450 euro di una più che magra cassa integrazione che peraltro l’Inps eroga col contagocce. «Ovviamente» le riaperture sono «avviate salvo imprevisti» si specifica, il che fa stare ancora tutti sulle spine. Inoltre al momento l’azienda non è in grado di «precisare quale insegna commerciale, cioè quale marchio, sarà presente nei punti di vendita».

Stabilite comunque le modalità di rientro al lavoro. «Gradualmente si aggiunge nel documento sottoscritto i lavoratori impegnati nell’allestimento dei punti vendita saranno richiamati in servizio dalla cassa integrazione guadagni, in funzione delle esigenze aziendali». La GDM ha poi comunicato che «provvederà a prorogare ancora per 12 mesi la riduzione di orario dei dipendenti di Giugliano, così come stabilito nell’accordo Auchan nel 2019». Infine i sindacati hanno fatto verbalizzare che «nel prendere atto di quanto dichiarato dall’azienda, auspicano che vengano rispettate le date di apertura indicate. Si rendono disponibili nell’immediatezza dell’apertura ad un ulteriore incontro di aggiornamento».