Nasce ad Afragola, comune coinvolto nelle elezioni del prossimo 3 e 4 ottobre, il comitato “Liberi di decidere”. Un insieme di associazioni e liberi cittadini impegnati da anni sul territorio che unisce le forze per contrastare il fenomeno del voto di scambio senza bandiere di partito e con il solo desiderio di salvaguardare la parte più sana della città.

Il comitato per contrastare il voto di scambio ad Afragola

L’idea – ci racconta Giovanni Russo – nasce durante un’iniziativa in una scuola di afragola quando uno studente denunciò un suo coetaneo, candidato al consiglio comunale, che gli chiese il voto in cambio della nomina come scrutinatore alle prossime elezioni.

Il comitato si propone di avviare una vera e propria mobilitazione “virale” attraverso social e manifesti pubblicitari, ma anche incontri in cui verrà chiesto ai candidati di tutte le forze politiche di sottoscrivere un codice etico. Prevista anche un’assemblea pubblica (lunedì 20 settembre) tra cittadini e associazioni e un confronto con i tre aspiranti sindaci di Afragola (mercoledì 29). L’obiettivo principale però resta quello di non lasciare soli gli elettori e spingerli a denunciare tutti gli eventuali illeciti. Per unirsi al comitato o ricevere ulteriori informazioni basta scrivere a [email protected]gmail.com o consultare la loro pagina FB: Liberi di decidere.