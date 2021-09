Mara Venier lascerà la conduzione di Domenica In. Ad annunciare il suo addio dopo tredici edizioni condotte è la stessa Zia Mara.

Domenica In, Mara Venier annuncia il ritiro: “Dopo questa edizione, addio tv”

“Lo ripeto e ne sono convinta. Dopo questa smetto. È troppo faticoso… anche quest’anno farò del mio meglio, ma sento il bisogno di pensare a me, di dedicarmi del tempo, di avere più cura di me”, ha detto la conduttrice veneta in una lunga intervista al settimanale Oggi, in edicola da domani.

La Venier si appresta a riprendere la sua ultima stagione, arrivando però “spaventata”. “Lo sono di mio già per la mia insicurezza cronica – ha detto la conduttrice veneziana – ma più ancora lo sono perché non riesco a parlare. Faccio una fatica bestiale: ho una morsa che mi crea una grande difficoltà di eloquio. E tante parole non riesco a pronunciarle. Penso sempre che in onda potrei impappinarmi e fare una figuraccia”. E annuncia: “Avrò spesso come ospite Don Mazzi che adoro, e dall’alto dei suoi 91 anni ci farà riflettere con la sua visione ampia, solida e di buon senso”.