Schiamazzi fino a tarda sera e i residenti di via Alfieri Via Giacinto Gigante non ne possono più. Una storia che prosegue ormai da tempo, nulla di fatto però. Orde di giovani continuano a sostare disturbando la zona. Urlano, inscenano corse con scooter e impennano pericolosamente. Non è tutto. Ieri sera, come ci segnala count video un nostro telespettatore, alcuni ragazzi hanno divelto i paletti dei marciapiedi hanno improvvisato un gioco. Non mancano minacce e insulti a chi abita nella zona, famiglie che esasperate intimano più volte i giovani di andare via o quantomeno smetterla di urlare. Abbiamo raggiunto i residenti che però, per paura di eventuali ritorsioni preferiscono non mostrarsi in volto.