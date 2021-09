Gigi D’Alessio è diventato nonno per la terza volta. Ad accogliere tra le sue braccia stavolta è la piccola Giselle, figlia di Claudio D’Alessio, 35 anni, e della compagna Giusy Lo Conte, 29 anni.

D’Alessio, è nata Giselle

La piccola è venuta alla luce nella mattinata di mercoledì 15 settembre 2021. A dare l’annuncio è stato il figlio del noto musicista attraverso un messaggio sul suo account Instagram, che ha condiviso anche alcuni scatti in cui la piccola è avvolta in un lenzuolo tra le braccia di mamma e papà.

La coppia ha deciso di chiamare la loro figlia “Giselle”, ma dietro alla loro scelta c’è una motivazione ben precisa. A spiegare il significato di quel nome è lo stesso Claudio D’Alessio: “Il destino ha voluto che la mia vita si tingesse di Rosa. Oggi è nata la mia terza Principessa. Benvenuta Giselle D’Alessio, il tuo nome vuol dire “Promessa” quella che faccio a me stesso, di impegnarmi ad essere un papà degno delle mie figlie”. Il primogenito del cantante partenopeo ha poi rivolto un dedico messaggio alla sua compagna: “Giusy sarà un lungo cammino, ma insieme a te… una solo una piacevole passeggiata. Ti Amo amore mio”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudio D’Alessio (@claudionedalessio)

Gigi D’Alessio nonno per la terza volta

Gigi D’Alessio diventa dunque nonno per la terza volta, mentre è in attesa di diventare papà per la quinta volta. Oltre a Giselle, è nonno di Noemi e Sofia. Tutte e tre figlie di Claudio D’Alessio, primogenito dell’artista napoletano. La prima nipote è nata undici anni fa, frutto di una relazione ormai finita, quando Claudio D’Alessio aveva appena 19 anni. La seconda nipote del cantante partenopeo, invece, è nata un anno fa, a fine agosto.

Gigi D’alessio: in arrivo un altra cicogna

Già padre di Claudio, 35 anni, Ilaria, 29, e Luca, 18, avuti dalla ex moglie Carmela Barbato, e Andrea, 11 anni, avuto da Anna Tatangelo, Gigi D’alessio aspetta il suo quinto figlio dalla nuova compagna, Denise Esposito, 28 anni. Il bebè dovrebbe nascere in autunno inoltrato. Stando ad alcune indiscrezioni, il nascituro è un maschietto e la coppia avrebbe deciso di chiamarlo Francesco. Fino ad oggi D’Alessio e la nuova compagna hanno mantenuto massimo riserbo sulla gravidanza, nonostante in vacanza il cantante partenopeo fu beccato mentre accarezzava il pancino pronunciato della giovane fidanzata. Di recente Denise Esposito ha pubblicato su Instagram la prima immagine di sé con il pancione, confermando così la notizia sulla sua gravidanza. Tantissimi i messaggi di affetto e di sostegno sotto al post della 29enne, che ormai conta oltre 28mila followers. “Semplicemente meravigliosa. Tu e Gigi non abbiate paura di nulla. Non avete nulla da nascondere, l’amore è solo amore. E dare la vita è portarla dentro di sé, non c’è cosa più bella”, le parole di un utente. Tra i commenti anche quello – tenerissimo – di Gigi D’alessio: “I love you”.