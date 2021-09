Non c’è pace per Guendalina Tavassi, l’ex concorrente del Grande Fratello. La 35enne è ritornata a far parlare di se, dopo che qualcuno le aveva vandalizzato l’auto, a causa di occhio nero pubblicato sui profili social della figlia Gaia Nicolini. La giovanissima infatti, attraverso una storia di Instragram, aveva pubblicato uno scatto, poi subito rimosso, dove si vedeva chiaramente mamma Guendilina con occhio tumefatto e livido.

“Ridurre mia madre così che schifo, vergogna, sono senza parole”, aveva scritto nel post poco prima di averlo eliminato. Per ora non se ne sa nulla su quanto accaduto. Un altro particolare che si è potuto catturare dal post e che al momento della foto la donna si trovava in ospedale forse proprio per quanto accaduto.

La foto con l’occhio nero

La Tavassi dopo 24 ore di silenzio decide di parlare ai suoi follower e fare chiarezza: “Non posso raccontare quello che è successo perché è tutto in mano agli avvocati. Quindi, vi prego, non mi chiedete cosa è successo e chi è stato, perché non posso rispondere”.

Poi continua: “Da domani metterò un filtro non solo su Instagram, ma anche nella vita. Come ho sempre fatto, perché ho sempre cercato di mascherare, di sorridere e di reagire, quindi delle volte non vengo capita, si può pensare che non sia vero. No, non è così. Ognuno ha un suo modo di reagire. Io reagisco così perché nella mia vita ne ho vissute così tante che non ho più le lacrime. Non sta male solo chi si mette a letto giorni interi, perché io posso stare peggio di tutti e mascherare in questo modo. Perché ho dei figli e questo è il mio lavoro”.

Poi manda un messaggio a tutti i suoi seguaci: “Non permettete a nessuno di rovinare la vostra vita».

La macchina distrutta dai vandali

Solo qualche giorno fa, proprio la gieffina è stata vittima di un atto vandalico: la sua macchina è stata ripetutamente colpita, al punto da riportare danni importanti e difficilmente riparabili. Lo aveva spiegato lei stessa con un video in cui raccontava lo spiacevole evento, filmando quanto avessero fatto i vandali: “Vi siete divertiti? Siete solo invidiosi.

Dunque non c’è pace per la Tavassi, soprattutto per la fine del suo matrimonio con Umberto D’Aponte e per il recente inizio di una nuova relazione con Federico Perna, ristoratore con cui è uscita allo scoperto solo pochi giorni fa in seguito alla pressione dei giornali.