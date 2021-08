E’ ormai uscita allo scoperto la relazione tra Guendalina Tavassi e Federico Perna. La ex gieffina, terminata la relazione con il marito Umberto, ha ora un nuovo amore.

Perna, ristoratore, ha anche lui ufficializzato sui social la storia d’amore con la Tavassi pubblicando storie e post in sua compagnia. La coppia è appena tornata da Formentera dove ha trascorso qualche giorno di vacanza.

Nuovo fidanzato di Guendalina Tavassi

In questi giorni però è montata la polemica secondo lui l’uomo sarebbe amico dell’ex marito di Guendalina, Umberto D’Aponte. Davanti a queste a queste accuse, Perna ha replicato: “Io amico di Umberto? Assolutamente no. Sono una persona dai sani principi. Io lavoro in un ristorante, non gestito solo da me. Nel locale si ordina e di conseguenza conosco tutti. Anche perché si trova nella stessa zona (di Umberto, ndr). Ma non per questo vuol dire essere amico”.

La coppia ha spiegato che ha tenuto nascosta la relazione per preservare i figli di Guendalina. Intanto lui si è lanciato anche in vere e proprie dediche su Instagram: “Finalmente ho trovato la felicità, con una persona che per me vale moltissimo, chi non la conosce realmente non può sapere, sia per i trascorsi, sia per il suo aspetto fisico, sia perché la gente è cattiva, ma senza sapere le persone non dovrebbero giudicare MAI. È una persona vera, e da come si comporta e da come parla è anche un grandissima Mamma, e va rispettata per questo. Sin da subito ci siamo trovati, dalle cose più semplici a quelle più grandi, stiamo bene insieme e abbiamo un feeling pazzesco, credo molto in lei e in Noi. Il resto non conta, quello che conta è essere felici, con un sorriso grande sempre stampato in faccia”.

