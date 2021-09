Secondo quanto ricostruito dagli investigatori i festini sarebbero stati organizzati in un’abitazione nella disponibilità dell’altro indagato, anche lui agli arresti domiciliari. Una decina i partecipanti agli incontri su un totale di circa 200 contatti rinvenuti sul telefonino del prete, nel quale sono state «individuate tracce evidenti – spiegano dalla questura – dell’attività illecita dell’uomo».

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, l’uomo avrebbe acquistato assieme ad un complice, Alessio Regina, grosse quantità di Gbl . Le indagini era partire dopo l’arresto di Regina per l’importazione di droga dall’Olanda. I poliziotti non solo hanno scoperto la complicità del prete ma è stato appurato anche che la droga veniva pagata con le offerte dei fedeli e destinata a persone contattate tramite siti di incontri sessuali.

Le indagini non sono ancora chiuse: la Squadra mobile punta a individuare altri partecipanti agli incontri dell’abitazione degli indagati e a calcolare l’ammontare delle somme sottratte alla Diocesi attraverso modalità truffaldine che hanno fatto numerose vittime tra i fedeli. La sottrazione di soldi sarebbe partita dal 2019.

Secondo gli investigatori della procura negli ultimi tre anni il parroco avrebbe invitato parrocchiani e conoscenti a far fronte a opere di carità e questo gli avrebbe consentito di mettere insieme i soldi necessari all’acquisto della cocaina e della «droga dello stupro».

Don Francesco Spagnesi aveva lasciato su sua richiesta la guida della parrocchia dell’Annunciazione e la cura pastorale dell’Arciconfraternita della Misericordia di Prato due settimane fa. Il sacerdote aveva chiesto e ottenuto dal vescovo Giovanni Nerbini «di poter vivere un anno sabbatico per motivi di salute».

Cos’è il Gbl, “La droga dello stupro”

E’ un solvente che serve a sverniciare, viene usato in ambito industriale e nelle carrozzerie. La sigla sta per acido gamma-butirrolattone e negli ultimi anni è diventato tristemente famoso col nome di “droga dello stupro” per gli effetti che provoca su chi la assume.

La sostanza è incolore e inodore e per questo può essere aggiunta ad una qualsiasi bevanda senza che questa si modifichi nell’odore e nel sapore. Gli effetti sono una rapida perdita dei freni inibitori, rilassamento e spesso anche l’amnesia: questo tris di effetti è l’ideale per chi vuole mettere in atto una violenza senza che la vittima si opponga e, soprattutto, senza che la stessa si ricordi di cosa sia successo nelle ore precedenti.