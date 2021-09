Tragedia nella baia di Trentova, nel Cilento. Un uomo di 79 anni, originario di Agropoli, è morto mentre faceva il bagno in mare. Giuseppe Starnella – questo il nome della vittima – ha accusato un malore che si è rivelato fatale mentre era in acqua.

Tragedia in spiaggia, uomo muore mentre si fa il bagno a mare

Sulla spiaggia cilentana sono giunti i sanitari del 118, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato niente da fare. L’uomo sarebbe deceduto dinanzi agli occhi attoniti degli altri bagnanti, che avevano assistito alla scena e allertato i soccorsi.

Quando l’uomo si è sentito male, sono stati allertati i bagnini dello stabilimento balneare, i quali lo hanno riportato a riva e praticato le manovre di rianimazione. Nonostante il repentino intervento dei bagnini e dei sanitari sopraggiunti poco dopo, l’uomo non è riuscito a sopravvivere. Il corpo senza vita è stato portato in obitorio dove è stato sottoposto al riconoscimento da parte dei familiari. Al momento non sono state rese note le cause del decesso dell’uomo.

Un altro caso poche settimane fa

Non è la prima volta che si registrano casi simili in Campania. A fine agosto era deceduta una donna di 74 anni a Maiori, in Costiera Amalfitana. La donna, originaria di Pagani, era con alcuni parenti al mare quando, a causa di un malore, non è riuscita a raggiungere la battigia. Inutili i soccorsi: la donna era già morta davanti agli occhi dei familiari.