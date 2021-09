Dramma nel mondo dell’imprenditoria campana ed italiana. Questa mattina si è spento a Roma l’imprenditore salernitano Gianandrea Ferrajoli, CEO di Mecar, Presidente di Federauto Trucks, membro delle Task Force Energy & Resource Efficiency e Digital Transformation del B20 Italy.

Lutto nell’imprenditoria salernitana: morto il 41enne Gianandrea Ferrajoli

Gianandrea Ferrajoli aveva 41 anni, ed era a capo dell’azienda di famiglia, la Mecar, la prima azienda a distribuire veicoli industriali e commerciali in Campania. L’imprenditore salernitano si è spento per una malattia che l’ha portato via in poche settimane.

Andrea Prete, presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno, commenta: “Ho appreso con grande costernazione la notizia della scomparsa di Gianandrea Ferrajoli, giovane e brillante imprenditore di cui ho sempre apprezzato innanzitutto le doti umane fuori dal comune, oltre che l’indiscussa preparazione, arricchita da studi e percorsi formativi di profilo internazionale. Egli aveva ben chiari gli scenari futuri del comparto della logistica e, in tal senso, aveva avviato con successo l’azienda di famiglia verso percorsi di crescita e sviluppo ben riconoscibili. La sua prematura scomparsa rappresenta un duro colpo per la famiglia – a cui rivolgo sentimenti di cordoglio e di vicinanza – e per l’intera business community salernitana”.