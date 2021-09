Dopo che tutte le liste sono state depositate e controllate, il prossimo sarà ufficialmente il primo weekend di campagna elettorale per i comuni coinvolti nelle elezioni amministrative del prossimo autunno. Si voterà, lo ricordiamo, il 3 e 4 ottobre mentre l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci è fissato nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

Campagna elettorale a Melito: i primi eventi

A Melito è sfida a tre per la poltrona di primo cittadino dopo la sfiducia al sindaco facente funzioni Luciano Mottola che – alla nostra domanda su eventuali aperture di campagna elettorale risponde: “Abbiamo iniziato il 12 marzo e non ci siamo mai fermati, neanche in estate. Abbiamo aperto 5 comitati e trovo effimera l’inaugurazione della campagna che intendiamo continuare quartiere per quartiere. Domenica saremo – conclude – in piazza santo Stefano”. Seguono invece per il momento le strade di comunicazione classica, gli altri due aspiranti sindaci. La candidata del centro sinistra Dominque Pellecchia venerdì 10 settembre alle ore 18:30 in via Michelangelo presenterà alla città le 8 liste a suo sostegno, tra cui PD e M5S.

Domenica 12 settembre alle ore 9:30 presso l’Hotel Lento, invece, sarà il turno del candidato del centro destra Nunzio Marrone. Alla presentazione delle 6 liste a suo sostegno, tra cui forza Italia e lega, sarà presente anche Catello Maresca, magistrato in aspettativa candidato alla guida del Municipio di Napoli.

Sempre domenica, ma alle 13:00 presso il vinaio, è inoltre previsto l’arrivo del ministro degli esteri Luigi Di Maio che sarà a Melito per garantire il suo appoggio alla candidata Pellecchia.

Campagna elettorale ad Afragola: i primi eventi

Anche ad Afragola, si proverà a ripetere l’esperienza dell’alleanza PD-M5S al governo. Anche qui, come a Melito, domenica 12 settembre è atteso il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a sostegno del candidato di centrosinistra Antonio Iazzetta (l’appuntamento è all’OfficialBar di viale Sant’Antonio alle ore 11:30).

Per quanto riguarda le elezioni afragolesi gli altri appuntamenti già noti sono poi: l’aperitivo/presentazione della lista “fratelli d’Italia” con il candidato sindaco Antonio Pannone alla presenza dell’On. Francesco LolloBrigida, capogruppo di FDI alla Camera dei deputati, e dell’On. Andrea Delmastro, commissario provinciale di Napoli (venerdì 10 settembre, ore 14, presso il lounge bar Bramè), l’inaugurazione della campagna elettorale del candidato di centro destra Antonio Pannone (venerdì alle 19 in villa comunale) e – infine – l’apertura del comitato elettorale a sostegno di Gennaro Davide Castaldo, ex consigliere della civica “A viso aperto” che cerca la riconferma, all’evento sarà presente anche l’aspirante sindaco Gennaro Giustino.