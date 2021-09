I carabinieri della Stazione di Qualiano, durante un servizio di contrasto ai reati ambientali, hanno denunciato per raccolta e smaltimento illecito di rifiuti 2 romeni, entrambi residenti a Villa Literno.

Beccati dai carabinieri

A poca distanza l’uno dall’altro, transitavano in via Campana e in via Santa Maria a cubito, rispettivamente a bordo di un quadriciclo e di un’ Ape, nei cui vani di carico erano stoccati rifiuti speciali non pericolosi di varia natura.

I militari hanno accertato che gli stessi non erano in possesso di alcun formulario per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti e hanno provveduto al sequestro di entrambi i veicoli, avviando il materiale rinvenuto alla filiera di smaltimento prevista