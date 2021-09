Un diverbio tra commerciante e cliente finisce in dramma a Santa Maria Capua Vetere. Il titolare di un negozio di telefonia in via Mazzocchi è stato accoltellato da un uomo di Marcianise in circostanze ancora da chiarire.

Lite in negozio a Santa Maria Capua Vetere, accoltellato commerciante

La dinamica del ferimento è ancora da chiarire. Al culmine di una lite, l’avventore, un uomo di Marcianise, avrebbe estratto un’arma da taglio e avrebbe sferrato un fendente all’indirizzo del commerciante di Santa Maria Capua Vetere. Immediatamente soccorso, il ferito è stato trasportato presso il locale nosocomio.

Sul posto sono successivamente sopraggiunti gli agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato che hanno avviato le indagini per ricostruire le eventuali responsabilità. Folla di curiosi all’esterno del negozio per capire cosa fosse successo. La vittima dell’aggresione non verserebbe in gravi condizioni.