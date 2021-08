La delicata situazione Covid torna ad essere difficile a Scafati. In pochi giorni, infatti, sono state ricoverate tre persone, tutte in condizioni gravi. Tutte sono giovani non vaccinati, tra cui un ragazzo di 31 anni di San Valentino Torio, che soffre di una grave obesità.

Situazione Covid a Scafati, aumenta numero pazienti in rianimazione: c’è anche un ragazzo di 31 anni

Ricoverata anche una donna originaria del Marocco, residente a Sarno. In più, qualche giorno fa, un 42enne di Pagani, anch’esso non vaccinato, ha rischiato di finire in terapia intensiva. Le sue condizioni erano peggiorate di giorno in giorno.