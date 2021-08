Sono 431 i positivi del giorno in Campania secondo il bollettino dell’Unità di Crisi della regione di oggi 29 agosto. I tamponi effettuati sono oltre 15mila. In percentuale, significa che è positivo il 2,75% dei test, mezzo punto percentuale in meno di ieri quando il tasso di positività era al 3,32%.

Aumentano i ricoverati: 358 ricoverati con sintomi, sei in più di ieri, e 19 in terapia intensiva, uno in più di ieri.

Bollettino Campania 29 agosto

Positivi del giorno: 431

Test: 15.652

Deceduti: 1

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 19

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 358

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili al link: http://vaccinicovid19.regione.campania.it/e_vaccini-anti-covid.html