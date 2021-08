Una giornata che la città di non dimenticherà facilmente. Oggi, sabato 21 agosto, Nola piange la scomparsa di Nino Napolitano. A darne annuncio è il gruppo Facebook “Noi che amiamo Nola”: “Sentite Condoglianze ad Eduardo Napolitano “o luong” per la perdita del caro figlio Nino. Un altro bravo ragazzo di 30 anni che ci lascia”.

Nino muore dopo un malore, la moglie: “l’ambulanza non arrivava”

Non sono ancora chiare le cause del decesso del giovane. Nel corso della notte appena trascorsa, Nino avrebbe accusato un malore, tanto da spingere la famiglia a chiamare il 118. Il ragazzo, purtroppo, non ce l’ha fatta.

In particolare, sua moglie Larissa ha denunciato sui social un ritardo nell’arrivo dell’ambulanza, che a sua detta sarebbe stato decisivo nel decesso: “Vi devo denunciare, non si può morire così a 30 anni. L’ambulanza ha impiegato un’ora e mezza per arrivare, altrimenti mio marito sarebbe ancora stato con me”.