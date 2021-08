Il bimbo, ospite di una casa-famiglia di Montesarchio, è arrivato in gravi condizioni all’ospedale Fatebenefratelli di Benevento. Nonostante il tentativo disperato dei medici di salvargli la vita, il piccolo è morto poco dopo. La Procura ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia per accertare le cause del decesso.

Benevento, bimbo di due anni muore in ospedale: indaga la procura

Le indagini sono in corso per fare luce sulla morte di un bambino di soli due anni. Il piccolo, ospite di una casa-famiglia di Montesarchio, nella provincia di Benevento, è arrivato nel nosocomio in condizioni di salute molto gravi.

Secondo una prima ricostruzione, il bimbo avrebbe accusato un malore. In ospedale, però, è arrivato in condizioni gravissime, che lo hanno portato poco dopo al triste epilogo. Sulla vicenda indagano la Polizia di Stato e la Procura di Benevento, che ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia, per accertare con precisione le cause della morte del bambino.