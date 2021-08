I sindacati della scuola e i tecnici del Ministero dell’Istruzione hanno trovato un’intesa per il protocollo sulla sicurezza ed è stato firmato dalle parti l’accordo in vista del nuovo anno scolastico.

Scuola, via libera al Protocollo sicurezza: tamponi gratis per gli insegnanti e misure di distanziamento

Tra i punti chiave ci sono i tamponi, che saranno a carico delle scuole e gratuiti per i docenti, corsie preferenziali per i vaccini e supporto per le verifiche del Green pass, ma anche soluzioni per evitare classi pollaio.

Sull’attività all’interno delle classi, le scuole dovranno garantire un buon ricambio dell’aria “con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti”.

Secondo la bozza del Protocollo, i docenti che non aderiscono alla campagna vaccinale dovranno comunque ottenere il Green pass attraverso i tamponi. Per quanto riguarda la questione dei costi, il ministero ha comunicato che fornirà “assistenza amministrativa e contabile”, oltre a risorse straordinarie.

Le istituzioni scolastiche, mediante accordi con le Aziende Sanitarie Locali, utilizzeranno queste risorse per sostenere il costo per effettuare i tamponi diagnostici per il personale scolastico.