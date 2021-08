Anche per quest’anno sarà obbligatorio indossare le mascherine chirurgiche in classe per tutti gli alunni dai sei anni in su. Va tenuta al banco, anche se c’è distanziamento. Si valutano deroghe per classi totalmente immunizzate.

Per gli studenti con disabilità e per gli insegnanti di sostegno, come riferisce Il Corriere della Sera, si potranno sperimentare anche le mascherine trasparenti. Come l’anno scorso, sarà la scuola a fornire le mascherine mentre non ci sarà l’obbligo di misurare la temperatura all’ingresso.