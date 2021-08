Blitz in spiaggia ad Ischia, sigilli ad lido abusivo. Avevano occupato parte di una spiaggia libera con lettini e e attrezzature da spiaggia, per questo motivo questa mattina alle prime luci dell’alba, polizia municipale e guardia costiera sono entrati in azione per liberare il litorale comunale.

Blitz in spiaggia

Tutto il materiale è stato sequestrato ed è ora custodito nei depositi comunali. Una persona è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per violazione dei sigilli in quanto, in località “Cava dell’isola” utilizzava diverse attrezzature già oggetto di precedente sequestro.