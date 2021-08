“Dopo Ferragosto prenderemo misure importanti per contenere il contagio del virus.” Lo ha detto il presidente Vincenzo De Luca durante la sua diretta settimanale.

“Siamo entrati in una fase delicata. Dobbiamo sostenere le attività economiche, commercio e turismo soprattutto ma anche aprire gli occhi rispetto a nuovi contagi e all’aggressività della variante Delta che sta determinando problemi che in prospettiva possono risultare seri”. “Credo sia sbagliato prendere mezze misure, prolungano solo la stagione del Covid. Io non ho dubbi su una decisione: rendere obbligatoria la vaccinazione. È un qualcosa di complicato, ma se vogliamo uscirne dobbiamo prendere decisioni impegnative”.

“Nella giornata di oggi ci sono oltre 500 nuovi positivi”. Lo ha anticipato il governatore nella sua diretta social.

Il governatore ha fatto anche un passaggio sul tema della scuole. “Dobbiamo aprire le scuole per i nostri figli, oggi è una priorità, e bisogna farli andare in presenza. Ma come si fa a non capire che il presupposto, e ha fatto bene il governo, è l’obbligo di vaccinazione per il personale scolastico. In Campania il problema non esiste, sono tutti vaccinati. Bisogna procedere al completamento della vaccinazione al di sotto dei 18 anni“.

La card regionale

“Approveremo un’ordinanza per rendere la card regionale – spiega De Luca – valida nella regione Campania, quindi è una certificazione aggiuntiva al Green pass. Avrà valore di certificazione.