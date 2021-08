Blitz dei finanzieri di Marcianise, 2 arresti e sequestrati 1.5 tonnellate di sigarette. A finire in a manette sono stati Tokariuk Anton (30enne ucraino domiciliato a Caserta) e Tyshyk Mykola (30enne ucraino residente a Santa Maria Capua Vetere), ritenuti responsabili del reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e falso in atto pubblico.

L’adozione della misura cautelare reale è intervenuta a seguito delle indagini mediante le quali sono state ricostruite le condotte criminose poste in essere dagli indagati, gravemente indiziati di illecita introduzione, detenzione e vendita di sigarette di contrabbando, per lo più “cheap white” (tabacchi fabbricati legittimamente nei Paesi di provenienza ma non in possesso degli standard di sicurezza minimi per la commercializzazione nell’Unione Europea).