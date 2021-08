E’ drammatico il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina a Orta di Atella, in via Bugnano. Una persona è morta e un’altra è rimasta gravemente ferita nello scontro tra un’auto e una bici.

Auto contro bici: un morto e un ferito a Orta di Atella

A perdere la vita è un 42enne, F.K. L’uomo era in sella a una bicicletta in compagnia di un amico quando, all’alba, sarebbe stato travolto in pieno da un’auto condotta da un uomo della zona. Il conducente della vettura si è fermato subito per prestare soccorso ma all’arrivo del 118 per il 42enne non c’era niente da fare.

A quanto pare le due vittime dell’incidente si stavano recando a lavoro. In gravi condizioni il suo amico che è stato trasportato in ospedale a Napoli: la prognosi resta riservata. Sulla salma di Khalif è stato disposto un esame autoptico da parte della Procura di Napoli Nord. Sulla tragedia indagano i carabinieri della Compagnia di Marcianise.