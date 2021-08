Dal 6 agosto il Green pass sarà obbligatorio per accedere ad alcune attività. Ma in Italia c’è ancora chi non è riuscito ad ottenere il codice Authcode, tramite sms o mail, dal quale poter generare la propria certificazione verde.

Green pass, il codice Authcode si può ottenere o recuperare da soli: come fare

Per ovviare al problema, il Ministero della Salute ha attivato una nuova sezione del sito dedicato alla campagna vaccinale per aiutare tutte le persone che in questo momento non riescono ad entrare in possesso del green pass. Vediamo di cosa si tratta.

Anzitutto, occorre aprire il sito www.dgc.gov.it e scorrere fino al link con la scritta “Recupera il tuo codice AUTHCODE”. Una volta fatto, si aprirà una nuova pagina nella quale inserire i dati richiesti per ottenere il codice.

I dati

I dati richiesti sono: il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e uno dei tre requisiti necessari per avere il green, che ricordiamo sono il vaccino, la guarigione dal Covid-19 o il tampone. Una volta completato tutti i campi e selezionato “Recupera Authcode”, apparirà il codice che andrà inserito all’interno dell’app Immuni oppure sul sito dgc.gov.it mediante codice, tessera sanitaria o SPID.