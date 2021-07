Il governatore De Luca torna in diretta Facebook per fare il punto della situazione sulla pandemia in Campania. Il presidente della regione ha già anticipato i dati del bollettino odierno e ha fatto sapere che nella giornata di oggi si registrano 355 nuovi positivi.

Ha anche affrontato la questione Green Pass vaccinale: “Una delle cose più stupide sono le manifestazioni contro questo green pass. Se io so che nei ristoranti ci sono persone immunizzate sto tranquillo, il ristoratore lavora e il ristorante non è costretto a chiudere. Se non decidiamo così, a fine agosto rischiamo di dover richiudere tutto. Ci vuole tanto a capirlo? Menomale che abbiamo trovato poche persone in queste piazze, la ragione prevale sulla stupidità”.

Questione scuola in Campania

Il presidente della regione affronta anche il tema scuola: “Vogliamo aprire in presenza? Dobbiamo completare la vaccinazione under 18. E anche chi è vaccinato deve usare la mascherina.

Anche chi è vaccinato in minima parte può contagiarsi anche se grazie al vaccino non va in terapia intensiva e non ha problemi gravi. Il tempo è determinante per bloccare la diffusione di altre varianti che potrebbero essere più aggressive”.