E’ ancora allarme variante Delta in Sicilia per i più piccoli. Dopo la morte di Ariele, la bimba di 11 anni, arriva infatti la notizia di due neonati positivi al Covid che sono ricoverati all’ospedale Cervello di Palermo.

Palermo, due neonati ricoverati per Covid

A destare maggiori preoccupazioni è uno dei due piccoli, intubato nel reparto di terapia intensiva neonatale. Le sue condizioni sarebbero gravi. Nella struttura inoltre ci sono altri due neonati, negativi, ricoverati, ma nella cosiddetta area “grigia”, per precauzione perché nati da madre positive al virus. Oggi all’ospedale Cervello sono previsti altri due parti, con cesareo, da madri positive

La città di Palermo è ancora scossa per la morte di Ariele. La bimba di 11 aveva lottato per 16 giorni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale dei bambini Di Cristina del capoluogo in Sicilia. Era stata ricoverata l’11 aprile in gravi condizioni ed era affetta da una malattia metabolica rara. A contagiarla la sorella, tornata da un viaggio d’istruzione in Spagna e risultata positiva al Covid. A far discutere sono, ancora una volta, i vaccini. Perché nessuno nella famiglia di Ariele era vaccinato. Tuttavia i parenti hanno precisato ai media di non essere no-vax.