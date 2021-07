Stop al lavoro nei campi ad Afragola nelle ore più calde della giornata. E’ la decisione adottata dal commissario straordinario del Comune, Anna Nigro, con un’ordinanza varata quest’oggi.

Afragola, stop al lavoro nei campi dalle 12 e 30 alle 16 e 30

Il provvedimento è stato preso al fine di “salvaguardare la salute pubblica e tutelare l’igiene pubblica”. L’ordinanza, si legge, “si è resa necessaria per ridurre i rischi per la salute dei lavoratori impegnati, in questo periodo, nella raccolta nei campi e la cui attività si svolge prevalentemente all’aperto, senza possibilità di protezione dalle maggiori criticità climatiche”.

L’atto comunale resterà in vigore fino al 31 agosto e prevede una sanzione di 500 euro in caso di mancato adempimento. E’ la misura scelta dal commissario per scongiurare malori e vittime del caldo afoso, che quest’estate ha già provocato alcuni decessi, in particolare nei campi della Puglia.