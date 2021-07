Stava soccorrendo un automobilista rimasto con l’auto in panne quando è stato travolto ed ucciso da un’auto in corso. È deceduto così, questa mattina, intorno alle ore 8.30, Marino Terrezza, 36 anni, agente della Polizia Stradale di Nuoro.

La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione la pattuglia della Polstrada si era fermata per un’auto in panne a causa di una gomma forata. L’agente è sceso dall’auto per dirigere la viabilità, quando è stato travolto da un’auto lungo la statale 131 Dcn a Posada.

Immediatamente sul posto sono giunti i soccorsi. Anche un elisoccorso è arrivato sul luogo della tragedia ma per il poliziotto ma non c’e’ stato nulla da fare. L’agente Terrezza viveva ad Orosei, con la moglie e il figlioletto. Sul posto anche i colleghi della Polstrada per effettuare i rilievi.