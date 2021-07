Si tinge di giallo la morte di P.D., il 54enne deceduto l’altra sera a Ercolano dopo una caduta dallo scooter.

Ercolano, cade dello scooter e muore: giallo sulla dinamica

Secondo una prima ricostruzione, la vittima viaggiava in sella a un Beverly 250 e sta percorrendo via Benedetto Cozzolino, in direzione Torre del Greco quando, per ragioni da accertare, è finito a terra. Gli automobilisti di passaggio si sono fermati per prestare i primi soccorsi e chiamare il 118. I sanitari lo hanno trasportato all’Ospedale del Mare dov’è deceduto poco dopo per le gravi ferite riportate.

Sul posto sono sopraggiunti gli agenti del Commissariato della polizia di Stato di Portici-Ercolano e gli agenti della Municipale per i rilievi del caso. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica. Non è chiaro se il 54enne abbia avuto un malore che ha provocato la caduta mentre guidava lo scooter, oppure se sia coinvolto nel sinistro qualche altro veicolo non ancora identificato. La salma, su disposizione della Procura di Napoli, è stata posta sotto sequestro.