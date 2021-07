Si torna a sparare a Napoli. Vittima di una sparatoria intorno alle 17 e 30 Francesco Divano, 55enne di Pianura già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è finito bersagio di più colpi d’arma da fuoco.

Napoli, agguato nel pomeriggio: ferito 55enne

Il ferito è arrivato presso l’ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Era stato ferito da più colpi d’arma da fuoco ma era cosciente e non dovrebbe essere in pericolo di vita. E’ stato ricoverato e non ha potuto fornire versioni su come siano andati i fatti.

Così come anticipa Il Mattino, sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Bagnoli per ricostruire la dinamica dell’evento e gli autori del raid. Si ipotizza che Francesco Divano sia stato vittima di un agguato di matrice criminale. Pianura è scenario, negli ultimi anni, di una faida di camorra tra il gruppo Carrillo, erede dei Pesce-Marfella, e i Calone-Marsicano.