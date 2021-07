Si chiamava Saverio e ha 16 anni il giovane di Mugnano rimasto vittima di un gravissimo incidente avvenuto a Varcaturo, sul litorale domizio-flegreo. Ora è ricoverato all’ospedale San Giuliano di Giugliano, dove lotta tra la vita e la morte.

Incidente a Varcaturo, 16enne in fin di vita

Secondo quanto riporta Il Mattino, Saverio era in compagnia di alcuni amici quando, per cause in via di accertamento, è caduto dallo scooter su cui viaggiava. Nello schianto avrebbe riportato gravi ferite. Il 118, giunto sul posto, ha prestato i primi soccorsi e l’ha trasportato d’urgenza presso il nosocomio giuglianese.

Il ragazzo è molto noto nella zona del centro storico di Mugnano. Sulle pagine social centinaia i messaggi di incoraggiamento. “Siamo uniti nella preghiera per sostenere Saverio e la sua famiglia in questo terribile momento. Siamo certi che il ragazzo se la caverà”, scrive Andrea Cipolletta, ex insegnante del16 enne. “Saverio ti aspettiamo e preghiamo per te. Guarisci presto dolce guerriero”, il messaggio lasciato in un gruppo Facebook di Mugnano.