Si è quasi concluso il ritiro a Dimaro, ed il Napoli affronterà domani la Pro Vercelli per la seconda amichevole di stagione. Tra i calciatori ancora in vacanza per gli impegni europei, vi è anche Lorenzo Insigne. Rinnova, non rinnova? Il dilemma è sulla bocca di tutti i napoletani.

Il suocero di Insigne sui social: “Vuole solo Napoli”

Il contratto è in scadenza nel 2022, ma vi è il rischio che possa andare via, in caso di mancato rinnovo, a paramento zero alla fine della stagione. Probabilmente, il capitano azzurro ed il patron Aurelio De Laurentiis, si incontreranno la prossima settimana per trovare un accordo che soddisfi entrambi.

Eppure, tramite Facebook, Mario Darone, suocero dell’esterno di Frattamaggiore, rivela il desiderio di Insigne: “Lorenzo vuole solo Napoli”.