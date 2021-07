Dal 6 agosto l’uso del Green pass sarà obbligatorio per andare al ristorante, in palestra e partecipare a eventi. Ieri, infatti, è stato approvato in Consiglio dei ministri il decreto covid, contenente le nuove regole sulla certificazione verde.

Come scaricare il Green pass

Vediamo di capire come scaricare il Green pass. Ottenere la certificazione verde è un’operazione davvero semplice: arriva un sms o una mail con il codice authcode per scaricarlo da dgc.gov.it o dall’app Immuni. In alternativa il pass si trova direttamente nell’app IO.

Può capitare però di incontrare qualche difficoltà. Per chi non possiede ancora il Green pass, può usare il documento cartaceo che certifica l’avvenuta vaccinazione. Esso infatti viene comunque accettato come Green pass. Fino al 12 agosto, anche per viaggiare in Europa valgono le attestazioni cartacee di avvenuta vaccinazione in un Paese europeo rilasciate prima del 1° luglio, tampone negativo e avvenuta guarigione.

Green pass: cosa fare se ancora non è arrivato l’sms o la mail

Cosa fare in caso di mancata ricezione del codice? Se non si ha l’app IO o la carta di identità elettronica (da provare a usare anche con l’app Cie), il primo tentativo da fare è chiamare il 1500 (attivo 24 ore su 24) o contattare chi ha eseguito il tampone o emesso il certificato di guarigione o recarsi in farmacia.

Lo stesso vale per chi ha smarrito il codice: il 1500 è il numero per chiederne il recupero. A quanto risulta, presto sarà disponibile una sezione online ad hoc per richiedere il codice mai arrivato o smarrito, probabilmente sulla piattaforma dgc.gov.it.



Se la persona è guarita dal Covid o è stata vaccinata prima dell’entrata in vigore della certificazione verde, può contattare il proprio medico curante o chi ha firmato il documento che ne certificava la guarigione oppure la struttura che si è occupata della sua vaccinazione per recuperare il codice. Chi si ammala dopo aver già ricevuto la prima dose di vaccino, può avere il Green pass di guarigione valido sei mesi. Se effettua la seconda dose avrà poi il Green pass valido nove mesi.