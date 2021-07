Napoli. Non ce l’ha fatta Mariarca Napolitano, giovane mamma deceduta nelle ore scorse. Para che la donna sia stata colpita da una emorragia celebrale. Il nome di Mariarca circolava da giorni sui social, in diverse richieste di preghiere per la sua giovane vita.

Dolore a Napoli, morta giovane mamma: Mariarca lascia tre figli

La donna lascia tre figlioletti. Amici e parenti hanno sperato fino all’ultimo che la donna si riprendesse al più presto, invitando gli utenti ad unirsi in preghiera. Ma poche ore fa, la triste notizia: Mariaca non ce l’ha fatta. Tutti la ricordano come una donna forte e solare, legata ai suoi tre bambini.

Tanti i messaggi su Facebook per Mariarca e alla sua famiglia. Tra i post a lei dedicati si legge: “Dio mio no, perché te la sei portata via? Lei doveva tornare dai suoi figli, i suoi fratelli che avevano bisogno di lei. Era una ragazza già sofferente da piccola, non meritava questo. Non ci posso pensare che tristezza”. La data dei funerali non è ancora stata resa nota.