E’ un triste risveglio per la città di Giugliano. Una donna di appena 32 anni, Valentina De Icco, è morta dopo aver lottato per anni contro una patologia autoimmune della pelle, la sclerodermia, che provoca ispessimento cutaneo e accumulo di tessuti fibrosi. A darne notizia in anteprima è il Meridiano News.

Giugliano in lutto per la morte di Valentina: domani i funerali

La giovane lottava contro la patologia dall’adolescenza. E’ riuscita a condurre una vita serena negli ultimi anni nonostante i problemi di salute. Conosciuta e apprezzata da tutti per la sua solarità, abitava con la famiglia nella zona di San Nicola, presso la cui parrocchia domani verranno celebrate le esequie.

La sua dipartita ha lasciato sgomenti amici e parenti giuglianesi. Sono molti i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social per commemorarla. Qualche tempo fa, su Instagram aveva scritto: “Forza e coraggio. Il vero significato del coraggio è avere paura. E poi, con le ginocchia che tremano e il cuore che batte, fare comunque il salto. Tieni per te le tue paure, ma condividi con gli altri il coraggio”.