Ripartono gli open day per la vaccinazione contro il Covid 19 in tutti i centri dell’Asl Napoli 2 Nord. Le vaccinazioni, per i cittadini che attendevano la prima dose, erano state sospese lo scorso 6 luglio a causa della carenza di vaccini.

Asl Napoli 2 Nord, riprendono gli open day in tutti i centri vaccinali della provincia

In tutte le 23 strutture vaccinali, i cittadini residenti nei 32 Comuni di competenza dell’Asl Napoli 2 Nord potranno presentarsi muniti di un documento di identità e tessera sanitaria per sottoporsi a vaccinazione con Pfizer e Moderna. L’accesso sarà possibile già dalla giornata di oggi, 20 luglio. Per maggiori informazioni sulle sedi dei centri vaccinali è possibile consultare il sito web www.aslnapoli2nord.it