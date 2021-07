Improvviso temporale si abbatte su tutto il territorio napoletano, ma è nell’area nord che si registrano i disagi maggiori. A Frattamaggiore, in particolare, saltano i tombini e si allagano le strade.

Maltempo a Frattamaggiore: saltano i tombini e si allagano le strade

A Frattamaggiore le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi in piena dopo l’intensa pioggia che ha colpito la provincia partenopea. In pochi minuti l’acqua ha otturato le caditoie e ha invaso diverse arterie stradali, dall’area nord fino al centro storico di Napoli.

L’improvvisa e breve ondata di maltempo – non prevista dai meteorologi – ha interessato a macchia di leopardo diversi quartieri del capoluogo e alcuni centri della provincia. La situazione peggiore si verifica in via Roma, a Frattamaggiore, dove alcuni tombini sono saltati e le acque reflue hanno invaso la strada. Molti i disagi segnalati anche nel resto del centro storico.