Scendiamo a mangiarci qualcosa! Quante volte abbiamo improvvisato una cena fuori o una pizza all’ultimo minuto con gli amici, e quante volte abbiamo dovuto aspettare che il tavolo si liberasse o che fossimo proprio fortunati a sederci, ma dopo un anno e mezzo di pandemia e restrizioni, anche questo ci è mancato.

Il Covid infatti ha rivoluzionato le abitudini di spesa e di organizzazione del nostro quotidiano, e non solo come fruitori di un servizio, ma anche come produttori/erogatori dello stesso. Le statistiche raccontano dati che non possono essere trascurati: per 6 ristoratori su 10 il calo di fatturato ha superato il 50% del volume d’affari dell’anno precedente (Fonte Fipe Confcommercio) vedendosi costretti a reinventare un iter di vendita e di proposta al mercato, guardando soprattutto a piattaforme delivery.

Piccola come un telefono, grande come un ristorante

The Club Factory, agenzia di comunicazione che da anni segue diverse realtà imprenditoriali del nostro territorio ha letto queste esigenze traducendole in uno strumento che facilitasse la comunicazione e fidelizzazione dei clienti, la gestione e l’aumento delle vendite e conversioni dello store.

Nasce quindi App-etitosa, l’app per il settore food creata su misura per ogni singolo cliente. La parola chiave è proprio “su misura”, ogni sezione dell’app, viene progettata seguendo la struttura e la natura del ristorante committente, le varie sezioni di App-etitosa saranno sviluppate secondo le specifiche necessità dello store, una risposta definitiva e studiata ad hoc per clienti sempre più esigenti.

L’applicazione mira quindi a semplificare l’esperienza digitale e in store di entrambi gli attori economici del settore. Il ristoratore infatti avrà modo di supervisionare le vendite dei propri prodotti, gestire gli ordini delivery e prenotazioni, scoprire le statistiche sul proprio negozio, potrà disporre di un sito personalizzato e modificare facilmente i contenuti che vuole mostrare agli avventori; e il cliente finale usufruirà di un filo diretto di comunicazione con il ristorante, potrà scegliere e prenotare il posto a sedere, e non pagherà commissioni aggiuntive sugli ordini di consegna a domicilio che effettuerà.

App-etitosa quindi si pone come ponte tra le nuove abitudini del cliente e il vantaggio competitivo che può portare nuovi introiti al business del singolo ristoratore.

The Club Factory firma questa novità 2021 per il settore food, un’app che rappresenta il timone per tutti i ristoranti che vogliono navigare le acque impervie di un mercato in continua evoluzione ma che porta ancora sulle spalle il peso di un biennio drammatico. Se è vero che le app sono oramai di uso comune, è vero anche che nessuna applicazione è stata mai cucita a pennello sulle necessità del singolo cliente, motivo per cui la Factory si è posta ancora una volta come un sarto della comunicazione, decisa ad offrire un prodotto innovativo, semplice e fruibile per tutti.

Per approfondire e conoscere più da vicino questo servizio è possibile fissare un appuntamento con The Club Factory, andando al seguente link https://www.theclubfactory.com/appetitosa/. Sul sito internet dell’agenzia è possibile scaricare anche materiale di approfondimento su App-etitosa.