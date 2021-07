Non è la prima né sarà l’ultima volta che leggiamo di una petizione per far rigiocare una partita di calcio. Questa volta sono i tifosi inglesi che chiedono un nuovo match tra Italia-Inghilterra. La motivazione? “Non è stata una partita per nulla corretta”. In poco più di 24 ore, sono arrivate oltre 90.000 firme.

L’Inghilterra non accetta la sconfitta: “Va rigiocata”

Su Change.org, piattaforma in cui tutti possono lanciare petizioni, un utente chiede di rigiocare la partita della finale, allegando lo screen del fallo di Chiellini su Saka e chiedendo l’espulsione del difensore azzurro. Il suo commento:

“Il match dell’11 luglio non è stato corretto, dopo che l’Italia ha trascinato i giocatori inglesi come fossero schiavi. Tutte quelle spinte, quelle strattonate e quei calci ed è stato permesso all’Italia di vincere lo stesso? Decisamente di parte. L’Italia avrebbe dovuto ricevere un cartellino rosso per il modo in cui ha giocato e la ripetizione dovrebbe essere arbitrata da un fischietto non di parte. Tutto questo non è stato giusto”.

Intanto vi è l’adesione con oltre 90.000 firme. E c’è chi crede davvero nel rinvio!