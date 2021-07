Napoli. E’ possibile vaccinarsi con il vaccino Pfizer nel capoluogo partenopeo senza prenotarsi sulla piattaforma regionale. L’iniziativa è stata promossa dall’Asl Napoli 1 Centro e possono aderirvi tutti i cittadini con più di 12 anni, le donne incinte e gli immigrati extracomunitari irregolari senza permesso di soggiorno con codice STP, nonché cittadini stranieri comunitari indigenti con codice ENI (Europeo Non Iscritto al Servizio Sanitario Nazionale indigente).

Napoli, vaccino Pfizer per over 12 senza prenotazione: dove farlo

Il codice STP può essere rilasciato a cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea (né a Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein), presenti irregolarmente sul territorio nazionale. Il codice ENI, invece, viene rilasciato esclusivamente ai cittadini comunitari indigenti presenti in Italia non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, che non sono in possesso della tessera TEAM o di modelli comunitari, in quanto per il Paese di provenienza non hanno diritto al loro rilascio. Il codice Eni viene generato dalle strutture sanitarie dietro autodichiarazione.

L’elenco degli hub vaccinali

E’ possibile vaccinarsi nei seguenti distretti sanitari: