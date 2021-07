Belen Rodriguez ha dato alla luce Luna Marì. La piccola è nata stanotte con parto naturale e pesa 2,9 kg.

Belen Rodriguez, è nata Luna Marì: la showgirl mostra le prime foto con la piccola

La showgirl argentina ha pubblicato una serie di scatti che ritraggono la nascitura, poco dopo essere venuta al mondo. Nel primo post a lei dedicato Antonino Spinalbese, fidanzato di Belen e padre di Luna Marì, aveva detto che “profuma di felicità”.

La piccola è venuta alla luce alle ore 12:47 am, dunque in piena notte, e pesa 2,9 kg. La showgirl ed il suo compagno hanno espresso tutta la gioia che stanno vivendo in queste ore:”Siamo di una felicità indescrivibile”, hanno fatto sapere.

Poi, ha ringraziato tutti coloro che hanno avuto la premura di ritagliarsi del tempo per fare loro gli auguri per la nascita di Luna Marì. Ecco il post completo pubblicato da Belén: “Luna Marì 12/07/2021 2,9 kg nata alle 12.47 am parto naturale. Grazie a tutti per gli auguri! Siamo di una felicita indescrivibile”.