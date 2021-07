Non manca molto all’erogazione dei soldi del Reddito di Cittadinanza di luglio 2021. Anche in questo mese, fa sapere l’Inps, ci sarà una doppia data in cui i beneficiari riceveranno l’accredito del sussidio.

Le date in questione sono il 15 e il 27 luglio. I pagamenti che cadono a metà del mese, fanno riferimento a tutti coloro hanno inoltrato la domanda entro il 30 giugno. Riceveranno i soldi a fine mese, invece, tutti coloro che già beneficiano della misura promossa dal Movimento 5 stelle.

Reddito di Cittadinanza: date pagamenti

Il pagamento del Reddito di cittadinanza per il mese di luglio 2021 prevede una doppia data per i suoi beneficiari, a seconda del momento in cui è stata presentata la domanda:

domanda inviata entro il 30 giugno: le disposizioni sul pagamento saranno inviate dall’Inps a partire dal 15 luglio ;

le disposizioni sul pagamento saranno inviate dall’Inps a partire dal ; rinnovo Rdc entro il 30 giugno: pagamenti in arrivo a partire dal 15 luglio;

pagamenti in arrivo a partire dal per tutti coloro che già beneficiano della misura Rdc: pagamento in arrivo a partire dal 27 di luglio.

Reddito di Cittadinanza, i requisiti