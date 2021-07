Sabato di sangue sulle strade casertane. Un terribile incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio sull’Appia, tra Carinola e Francolise. A perdere la vita Pasquale Ilardo, 22 anni, originario di Santa Maria Capua Vetere.

Terribile incidente sull’Appia, schianto tra auto e moto: Pasquale muore a 22 anni

Pasquale stava rientrando nella città del Foro a bordo della sua moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato contro una vettura, un’Audi guidata da un uomo di Nola. Violento l’impatto, che ha fatto sbalzare la vittima dalla sella, finendo rovinosamente sul selciato. Inutili sono stati i soccorsi da parte dei sanitari del 118.

La notizia della morte di Pasquale ha sconvolto un’intera comunità e tutti gli amici e i parenti del ragazzo. Decine di messaggi sono apparsi in queste ore sui social, in tanti infatti hanno voluto ricordarlo. “Il tuo sorriso e la tua semplicità resteranno per sempre nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerti. Vola più in alto che puoi amico mio, ti vorrò per sempre bene Pasquale”, scrive un utente. “Il tuo sorriso rimarrà sempre nel cuore di tutti noi .. ti ricorderò sempre sorridente come eri tu!! Ciao Pasquale”, aggiunge un’amica.