Operazione interforze del Commissariato di Secondigliano e della Polizia Locale nell’area nord del capoluogo. Ieri mattina, con l’ausilio del personale dell’Unità Operativa Antiabusivismo Edilizio, le forze dell’ordine hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona di Secondigliano, in particolare nel Rione dei Fiori.

Secondigliano blindata, effettuati controlli e sanzioni

Nel corso dell’attività sono state identificate 76 persone, di cui 30 con precedenti di polizia. Controllati anche 42 veicoli, di cui 4 sottoposti a sequestro amministrativo e contestate 10 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa, mancanza dei documenti di circolazione e mancato utilizzo del casco protettivo elevando sanzioni per un totale di 11000 euro.

Inoltre, gli agenti hanno altresì denunciato un uomo per guida senza patente e controllata una persona sottoposta alla libertà vigilata. Infine, gli operatori hanno sanzionato il gestore di un esercizio commerciale in via I Misteri di Parigi, sempre a Secondigliano, per aver somministrato alimenti e bevande senza le prescritte autorizzazioni. Elevate nei suoi confronti sanzioni per un totale di 8000 euro. Gli agenti di Polizia hanno anche denunciato due persone per occupazione abusiva e violazione delle norme edilizie.