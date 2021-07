Il comune di Calvizzano in semi-lockdown per fermare la nuova ondata di contagi. A comunicarlo con un post su Facebook è il sindaco, Giacomo Pirozzi, che già nel corso della puntata di Campania Oggi aveva annunciato un provvedimento di chiusura qualora il numero dei casi crescesse ancora.

Calvizzano in semi-lockdown, troppi contagi: la nuova ordinanza

“Ho appena firmato l’ordinanza n.2743 che contiene disposizioni e raccomandazioni in materia di contrasto e prevenzione del contagio da Covid-19 – spiega Pirozzi -. Tutt’oggi continuiamo a registrare un incremento giornaliero dei casi a Calvizzano motivo per cui si rendono necessari i seguenti provvedimenti restrittivi, come avevo già annunciato nel corso della diretta di lunedì. È una decisione che prendiamo con estrema difficoltà ma in qualità di Sindaco devo tutelare la salute di voi concittadini. Siamo in costante contatto con i responsabili del dipartimento di epidemiologia dell’ASL che mi aggiorna circa l’andamento della situazione da Covid-19 e ad oggi contiamo 56 pazienti attualmente positivi. Limitiamo, a malincuore, il campo di azioni per gli anziani e i giovani del nostro paese”.

Le restrizioni

L’ordinanza prevede la chiusura di alcuni spazzi pubblici e il divieto di mobilità per i pedoni nei giorni festivi e prefestivi. Nel dettaglio:

la chiusura al pubblico della Villa Calvisia e divieto di sosta per i pedoni anche negli spazi immediatamente perimetrali ed esterni alla stessa;

– Il divieto per i pedoni di sostare nei giorni festivi e prefestivi presso Piazza Umberto I.

– Il divieto per i pedoni di sostare nei giorni festivi e prefestivi presso il Parcheggio Via Galero.

– Il divieto di sedersi sulle scale di accesso alla Chiesa “Santa Maria delle Grazie” – Piazza Umberto I di Calvizzano.

Il provvedimento prevede anche precise raccomandazioni rivolte ai cittadini e ai commercianti. Tra i tanti, l’obbligo, a tutti i cittadini, di indossare all’aperto i DPI (mascherina) e quanto previsto dall’Ordinanza regionale della Campania n. 19 del 25 giugno 2021. Agli esercenti commerciali invece l’ordinanza comunale raccomanda di attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni nazionali, regionali e locali in tema di prevenzione per contrastare e contenere il diffondersi ulteriore del virus SARS-Cov-2. Stesse preocauzioni disposte anche per le celebrazioni religiose. Il sindaco inoltre non esclude ulteriori provvedimenti restrittivi in base all’andamento dello scenario epidemiologico.